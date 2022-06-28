flag
1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC62,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1881
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:680 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (10)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1881 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30026, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
Australien 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
699 $
Preis in Auktionswährung 570 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2018
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. September 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungUNC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. September 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 1. Mai 2012
VerkäuferHeritage
Datum1. Mai 2012
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2011
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2011
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2006
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2006
ErhaltungVF
Preis
Preis
