AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1881 S "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC62,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1881
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:680 USD
Auktionspreise (10)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1881 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30026, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
699 $
Preis in Auktionswährung 570 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte