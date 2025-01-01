flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1880

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1880 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis1700 $
Verkauf
1203
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1880 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
059
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1880 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis760 $
Verkauf
172
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1880 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis560 $
Verkauf
2222
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1880 S Wappen
Durchschnittlicher Preis1000 $
Verkauf
020
Kategorie
Jahr
Suchen