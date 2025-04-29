flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,053,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1880
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (220)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1880 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23017, welches bei Heritage Auctions für 6.024 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
806 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
566 $
Preis in Auktionswährung 500 CHF
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Australien Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion V. GADOURY - 4. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1880Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen