AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1880 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,053,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1880
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionspreise (220)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1880 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23017, welches bei Heritage Auctions für 6.024 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
806 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
