AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,459,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1880
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Auktionspreise (71)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1880 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22041, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
711 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
2640 $
Preis in Auktionswährung 2640 USD
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum23. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum19. Juli 2021
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte