Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1880 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22041, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Dezember 2024.

Erhaltung UNC (16) AU (12) XF (21) VF (17) F (2) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS62 (5) MS61 (5) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (2) VF35 (1) Service NGC (12) PCGS (9) ANACS (2)

