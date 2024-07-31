flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,459,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1880
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1880 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22041, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
711 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
2640 $
Preis in Auktionswährung 2640 USD
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 23. Februar 2024
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum23. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Soler y Llach - 27. Oktober 2023
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion WAG - 12. März 2023
VerkäuferWAG
Datum12. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. September 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 24. Mai 2022
VerkäuferNOONANS
Datum24. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Auction World - 19. Juli 2021
VerkäuferAuction World
Datum19. Juli 2021
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 6. Dezember 2020
VerkäuferRoxbury’s
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1880 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
