1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC80,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1880
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1880 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32133, welches bei Heritage Auctions für 8.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Spink - 19. Juni 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
510 $
Preis in Auktionswährung 380 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
474 $
Preis in Auktionswährung 360 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF25 PCGS
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Palombo - 22. Januar 2022
VerkäuferPalombo
Datum22. Januar 2022
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Mai 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Mai 2021
ErhaltungF
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Coins of the Realm - 29. August 2020
VerkäuferCoins of the Realm
Datum29. August 2020
ErhaltungF
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 27. Februar 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 13. Januar 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum13. Januar 2019
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2018
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Palombo - 20. Oktober 2018
VerkäuferPalombo
Datum20. Oktober 2018
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. Januar 2018
VerkäuferHeritage
Datum17. Januar 2018
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. September 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 11. September 2012
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2012
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 13. Februar 2008
VerkäuferGoldberg
Datum13. Februar 2008
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
******
Australien 1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungAU53 NGC
Preis
