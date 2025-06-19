AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1880 S "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: Sovereign Rarities Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC80,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1880
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1880 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32133, welches bei Heritage Auctions für 8.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
474 $
Preis in Auktionswährung 360 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF25 PCGS
Preis
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferCoins of the Realm
Datum29. August 2020
ErhaltungF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
