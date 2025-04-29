AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1880 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,459,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1880
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1880 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23305, welches bei Heritage Auctions für 10.465 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
1880 $
Preis in Auktionswährung 1400 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
VerkäuferStack's
Datum15. August 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
