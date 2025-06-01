AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,053,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1880
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (59)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1880 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 749, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 6.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
2510 $
Preis in Auktionswährung 2225 EUR
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2021
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
