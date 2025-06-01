flag
Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,053,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1880
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1880 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 749, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 6.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
2423 $
Preis in Auktionswährung 1800 GBP
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Warin Global Investments - 23. Mai 2025
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Warin Global Investments - 23. Mai 2025
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
2510 $
Preis in Auktionswährung 2225 EUR
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Künker - 19. Oktober 2023
VerkäuferKünker
Datum19. Oktober 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum28. August 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 5. Dezember 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2021
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung
Australien Sovereign 1880 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. März 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. März 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung
