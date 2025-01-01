flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1872

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1872 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis880 $
Verkauf
1184
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1872 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis580 $
Verkauf
070
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1872 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis750 $
Verkauf
175
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1872 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis700 $
Verkauf
067
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1872 S Wappen
Durchschnittlicher Preis430 $
Verkauf
135
