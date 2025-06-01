flag
Australien
Zeitraum:1837-1936

1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC356,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1872
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:430 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (34)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1872 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50239, welches bei Heritage Auctions für 5.463 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1120 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
352 $
Preis in Auktionswährung 280 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Auction World - 29. Januar 2023
VerkäuferAuction World
Datum29. Januar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Sedwick - 3. November 2022
VerkäuferSedwick
Datum3. November 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 27. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum27. Januar 2022
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Künker - 26. März 2021
VerkäuferKünker
Datum26. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Dezember 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 6. Dezember 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Januar 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 29. Dezember 2019
VerkäuferHeritage
Datum29. Dezember 2019
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Sedwick - 3. Mai 2019
VerkäuferSedwick
Datum3. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Australien 1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
