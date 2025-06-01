AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC356,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1872
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:430 USD
Auktionspreise (34)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1872 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50239, welches bei Heritage Auctions für 5.463 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1120 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
VerkäuferAuction World
Datum29. Januar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
12
Wo zu kaufen?
