1/2 Sovereign 1872 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1872 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50239, welches bei Heritage Auctions für 5.463 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.

