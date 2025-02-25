AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,815,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1872
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:750 USD
Auktionspreise (74)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1872 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24008, welches bei Heritage Auctions für 2.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. März 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
694 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
