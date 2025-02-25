flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,815,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1872
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:750 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (74)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1872 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24008, welches bei Heritage Auctions für 2.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. März 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
694 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
720 $
Preis in Auktionswährung 720 USD
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 20. Juli 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 20. Juli 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sovereign Rarities - 29. Mai 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Gorny & Mosch - 5. März 2024
VerkäuferGorny & Mosch
Datum5. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Gorny & Mosch - 5. März 2024
VerkäuferGorny & Mosch
Datum5. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Soler y Llach - 27. April 2023
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. April 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion MDC Monaco - 4. März 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. März 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Januar 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1872 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
