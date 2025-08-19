Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1872 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30128, welches bei Heritage Auctions für 8.225 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. August 2017.

