AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC748,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1872
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:880 USD
Auktionspreise (183)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1872 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30128, welches bei Heritage Auctions für 8.225 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. August 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
946 $
Preis in Auktionswährung 700 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
