AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC748,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1872
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:880 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (183)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1872 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30128, welches bei Heritage Auctions für 8.225 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. August 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
946 $
Preis in Auktionswährung 700 GBP
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
868 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Jean ELSEN - 22. März 2025
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Jean ELSEN - 22. März 2025
VerkäuferJean ELSEN
Datum22. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Sedwick - 8. November 2024
VerkäuferSedwick
Datum8. November 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Auction World - 20. Oktober 2024
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Stephen Album - 22. September 2024
VerkäuferStephen Album
Datum22. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1872 M WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
