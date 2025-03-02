Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1872 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 440, welches bei London Coins LTD für 3.650 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. September 2021.

