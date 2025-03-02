flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,815,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1872
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:580 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (70)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1872 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 440, welches bei London Coins LTD für 3.650 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
704 $
Preis in Auktionswährung 560 GBP
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
690 $
Preis in Auktionswährung 690 USD
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Galleria Auctions Tokyo - 7. September 2024
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum7. September 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 17. April 2024
VerkäuferNOONANS
Datum17. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Roma Numismatics - 18. Januar 2024
VerkäuferRoma Numismatics
Datum18. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 9. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. November 2023
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Karamitsos - 10. September 2023
VerkäuferKaramitsos
Datum10. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 5. März 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum5. März 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Oktober 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Stack's - 23. August 2022
VerkäuferStack's
Datum23. August 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 14. Juli 2022
VerkäuferNOONANS
Datum14. Juli 2022
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion St James’s - 26. Mai 2022
VerkäuferSt James’s
Datum26. Mai 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum26. Mai 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
