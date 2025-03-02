AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1872 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: Roma Numismatics Ltd.
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,815,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1872
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:580 USD
Auktionspreise (70)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1872 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 440, welches bei London Coins LTD für 3.650 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum7. September 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
