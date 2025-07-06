flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC748,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1872
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (67)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1872 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 758, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 6. Juli 2025
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum6. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
631 $
Preis in Auktionswährung 4000 DKK
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
900 $
Preis in Auktionswährung 900 USD
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Auction World - 16. Juli 2023
VerkäuferAuction World
Datum16. Juli 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 28. Februar 2023
VerkäuferStack's
Datum28. Februar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Künker - 22. Februar 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 6. März 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum6. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Januar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Januar 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 23. August 2021
VerkäuferStack's
Datum23. August 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion St James’s - 20. Mai 2021
VerkäuferSt James’s
Datum20. Mai 2021
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 6. Dezember 2020
VerkäuferRoxbury’s
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1872 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 6. Dezember 2020
VerkäuferRoxbury’s
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Beliebte Abschnitte
