flag
RSAPeriod:1852-2020 1852-2020

Coins of RSA 1874

Gold coins

Obverse Pond (Transvaal) 1874
Reverse Pond (Transvaal) 1874
Pond (Transvaal) 1874Fine beard
Average price31000 $
Sales
023
Obverse Pond (Transvaal) 1874
Reverse Pond (Transvaal) 1874
Pond (Transvaal) 1874Coarse beard
Average price48000 $
Sales
112
Category
Year
Search