Catalog
Auctions
Pricing
USD
USD
· US dollar
EUR
· Euro
GBP
· Pound sterling
CHF
· Swiss franc
PLN
· Polish złoty
RUB
· Russian ruble
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Sign In
Account
Your account
0 days
Invoices
Log out
Search by photo
Cancel
At auctions
In Catalog
Frankfurt
Period:
1810-1812
1810-1812
Karl Theodor von Dalberg
1810-1812
Home
Catalog
Frankfurt
1808
Coins of Frankfurt 1808
Select a category
All
All
Silver
Copper
Silver coins
Thaler 1808 BH
Average price
710 $
Sales
1
183
Kreuzer 1808 BH
Average price
130 $
Sales
0
27
Copper coins
1 Heller 1808 BH
Average price
80 $
Sales
0
7
Category
Year
Search