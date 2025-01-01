flag
FrankfurtPeriod:1810-1812 1810-1812

Coins of Frankfurt 1808

Silver coins

Obverse Thaler 1808 BH
Reverse Thaler 1808 BH
Thaler 1808 BH
Average price710 $
Sales
1183
Obverse Kreuzer 1808 BH
Reverse Kreuzer 1808 BH
Kreuzer 1808 BH
Average price130 $
Sales
027

Copper coins

Obverse 1 Heller 1808 BH
Reverse 1 Heller 1808 BH
1 Heller 1808 BH
Average price80 $
Sales
07
