FrancePeriod:1775-1940 1775-1940

Coins of France 1917

Silver coins

Obverse 2 Francs 1917 Sower
Reverse 2 Francs 1917 Sower
2 Francs 1917 Sower
Average price35 $
Sales
130
Obverse 1 Franc 1917 Sower
Reverse 1 Franc 1917 Sower
1 Franc 1917 Sower
Average price100 $
Sales
025
Obverse 50 Centimes 1917 Sower
Reverse 50 Centimes 1917 Sower
50 Centimes 1917 Sower
Average price20 $
Sales
133
