Catalog
Auctions
Pricing
USD
USD
· US dollar
EUR
· Euro
GBP
· Pound sterling
CHF
· Swiss franc
PLN
· Polish złoty
RUB
· Russian ruble
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Sign In
Account
Your account
0 days
Invoices
Log out
Search by photo
Cancel
At auctions
In Catalog
Canada
Period:
1901-1936
1901-1936
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Home
Catalog
Canada
1912
Coins of Canada 1912
Select a category
All
All
Gold
Gold coins
10 Dollars 1912
Average price
1100 $
Sales
0
310
5 Dollars 1912
Average price
780 $
Sales
0
637
Category
Year
Search