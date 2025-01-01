flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1926

Gold coins

Obverse Sovereign 1926 S
Reverse Sovereign 1926 S
Sovereign 1926 S
Average price23000 $
Sales
030
Obverse Sovereign 1926 M
Reverse Sovereign 1926 M
Sovereign 1926 M
Average price740 $
Sales
053
Obverse Sovereign 1926 P
Reverse Sovereign 1926 P
Sovereign 1926 P
Average price1300 $
Sales
2148
Category
Year
Search