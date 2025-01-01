flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1921

Gold coins

Obverse Sovereign 1921 S
Reverse Sovereign 1921 S
Sovereign 1921 S
Average price1900 $
Sales
060
Obverse Sovereign 1921 M
Reverse Sovereign 1921 M
Sovereign 1921 M
Average price16000 $
Sales
022
Obverse Sovereign 1921 P
Reverse Sovereign 1921 P
Sovereign 1921 P
Average price1000 $
Sales
077
Category
Year
Search