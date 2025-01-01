flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1920

Gold coins

Obverse Sovereign 1920 S
Reverse Sovereign 1920 S
Sovereign 1920 S
Average price720000 $
Sales
06
Obverse Sovereign 1920 M
Reverse Sovereign 1920 M
Sovereign 1920 M
Average price3300 $
Sales
055
Obverse Sovereign 1920 P
Reverse Sovereign 1920 P
Sovereign 1920 P
Average price550 $
Sales
0118
