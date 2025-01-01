flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1919

Gold coins

Obverse Sovereign 1919 S
Reverse Sovereign 1919 S
Sovereign 1919 S
Average price710 $
Sales
043
Obverse Sovereign 1919 M
Reverse Sovereign 1919 M
Sovereign 1919 M
Average price900 $
Sales
042
Obverse Sovereign 1919 P
Reverse Sovereign 1919 P
Sovereign 1919 P
Average price760 $
Sales
1123
Category
Year
Search