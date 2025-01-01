flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1917

Gold coins

Obverse Sovereign 1917 S
Reverse Sovereign 1917 S
Sovereign 1917 S
Average price840 $
Sales
0101
Obverse Sovereign 1917 M
Reverse Sovereign 1917 M
Sovereign 1917 M
Average price700 $
Sales
162
Obverse Sovereign 1917 P
Reverse Sovereign 1917 P
Sovereign 1917 P
Average price590 $
Sales
1144
Category
Year
Search