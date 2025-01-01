flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1903

Gold coins

Obverse Sovereign 1903 S
Reverse Sovereign 1903 S
Sovereign 1903 S
Average price560 $
Sales
171
Obverse Sovereign 1903 M
Reverse Sovereign 1903 M
Sovereign 1903 M
Average price520 $
Sales
0101
Obverse Sovereign 1903 P
Reverse Sovereign 1903 P
Sovereign 1903 P
Average price540 $
Sales
171
Obverse Half Sovereign 1903 S
Reverse Half Sovereign 1903 S
Half Sovereign 1903 S
Average price280 $
Sales
028
Category
Year
Search