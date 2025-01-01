flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1874

Gold coins

Obverse Sovereign 1874 M WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1874 M WW WW Coat of arms
Sovereign 1874 M WW WW Coat of arms
Average price660 $
Sales
090
Obverse Sovereign 1874 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1874 S WW WW St. George
Sovereign 1874 S WW WW St. George
Average price620 $
Sales
069
Obverse Sovereign 1874 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1874 M WW WW St. George
Sovereign 1874 M WW WW St. George
Average price600 $
Sales
086
