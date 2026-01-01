flag
Monety Polski 1709 roku

Monety okolicznościowe

Awers
Rewers
Półdukat bez daty (1709) Powrót tronu polskiego 1710
Średnia cena7200 $
Sprzedaży
03
Awers
Rewers
32 grosze bez daty (1709) Motyl
Średnia cena41000 $
Sprzedaży
025
Awers
Rewers
16 groszy bez daty (1709) Motyl
Średnia cena30000 $
Sprzedaży
010
Awers
Rewers
8 groszy bez daty (1709) Motyl
Średnia cena33000 $
Sprzedaży
03
Awers
Rewers
4 groszy bez daty (1709) Motyl
Średnia cena7100 $
Sprzedaży
016
Awers
Rewers
1 grosz bez daty (1709) Motyl
Średnia cena3200 $
Sprzedaży
035
