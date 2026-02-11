flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

16 groszy bez daty (1709) "Motyl" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga14,383 g
  • Średnica34,6 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał16 groszy
  • Rokbez daty (1709)
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (10)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 16 groszy bez daty (1709) "Motyl". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4572 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 42 000 EUR. Licytacja odbyła się 9 października 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
SprzedawcaNiemczyk
Data17 września 2022
StanMS62 NGC
Cena
35003 $
Cena w walucie aukcji 165000 PLN
SprzedawcaKünker
Data11 października 2018
StanMS63 NGC
Cena
48589 $
Cena w walucie aukcji 42000 EUR
SprzedawcaNiemczyk
Data22 kwietnia 2017
StanAU58 PCGS
Cena
Polska 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 16 marca 2016
SprzedawcaKünker
Data16 marca 2016
StanXF
Cena
Polska 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 4 lutego 2016
SprzedawcaKünker
Data4 lutego 2016
StanXF
Cena
Polska 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 2 lutego 2012
SprzedawcaKünker
Data2 lutego 2012
StanAU
Cena
Polska 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 21 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2011
StanXF
Cena
SprzedawcaStack's
Data25 kwietnia 2008
StanXF
Cena
Z kolekcji Karolkiewicza
SprzedawcaCNG
Data6 grudnia 2000
StanXF
Cena
Polska 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 15 czerwca 1999
SprzedawcaKünker
Data15 czerwca 1999
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 16 groszy bez daty (1709) Augusta II Mocnego "Motyl" wynosi 30000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 16 groszy bez daty (1709) "Motyl"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 16 groszy z datą bez daty (1709) "Motyl"?

Aby sprzedać 16 groszy bez daty (1709) "Motyl", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
