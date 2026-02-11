16 groszy bez daty (1709) "Motyl" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: Stack's Bowers
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga14,383 g
- Średnica34,6 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- Nominał16 groszy
- Rokbez daty (1709)
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej 16 groszy bez daty (1709) "Motyl". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4572 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 42 000 EUR. Licytacja odbyła się 9 października 2018.
Ile kosztuje srebrna moneta 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 16 groszy bez daty (1709) Augusta II Mocnego "Motyl" wynosi 30000 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 16 groszy bez daty (1709) "Motyl"?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 16 groszy bez daty (1709) "Motyl" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 16 groszy z datą bez daty (1709) "Motyl"?
Aby sprzedać 16 groszy bez daty (1709) "Motyl", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.