Półdukat bez daty (1709) "Powrót tronu polskiego 1710" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalZłoto
- Waga1,68 g
- Średnica15 mm
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałPółdukat
- Rokbez daty (1709)
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Półdukat bez daty (1709) "Powrót tronu polskiego 1710". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1178 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 8500 CHF. Licytacja odbyła się 24 października 2011.
Ile kosztuje złota moneta półdukat bez daty (1709) "Powrót tronu polskiego 1710" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety półdukat bez daty (1709) Augusta II Mocnego "Powrót tronu polskiego 1710" wynosi 7200 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie półdukat bez daty (1709) "Powrót tronu polskiego 1710"?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety półdukat bez daty (1709) "Powrót tronu polskiego 1710" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać półdukat z datą bez daty (1709) "Powrót tronu polskiego 1710"?
Aby sprzedać półdukat bez daty (1709) "Powrót tronu polskiego 1710", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.