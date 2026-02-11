flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

8 groszy bez daty (1709) "Motyl" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 8 groszy bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 8 groszy bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga7 g
  • Średnica29 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał8 groszy
  • Rokbez daty (1709)
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:33000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 8 groszy bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 8 groszy bez daty (1709) "Motyl". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4887 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 65 000 EUR. Licytacja odbyła się 16 marca 2016.

Stan
Polska 8 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Marciniak - 8 lutego 2024
Polska 8 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Marciniak - 8 lutego 2024
SprzedawcaMarciniak
Data8 lutego 2024
StanXF
Cena
17366 $
Cena w walucie aukcji 70000 PLN
Polska 8 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Busso Peus - 9 listopada 2018
SprzedawcaBusso Peus
Data9 listopada 2018
StanXF
Cena
9076 $
Cena w walucie aukcji 8000 EUR
Polska 8 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 17 marca 2016
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 8 groszy bez daty (1709) "Motyl" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 8 groszy bez daty (1709) Augusta II Mocnego "Motyl" wynosi 33000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 8 groszy bez daty (1709) "Motyl"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 8 groszy bez daty (1709) "Motyl" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 8 groszy z datą bez daty (1709) "Motyl"?

Aby sprzedać 8 groszy bez daty (1709) "Motyl", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

