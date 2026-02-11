32 grosze bez daty (1709) "Motyl" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga28,4 g
- Średnica44 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- Nominał32 grosze
- Rokbez daty (1709)
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej 32 grosze bez daty (1709) "Motyl". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 282 z aukcji NIEMCZYK - Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 510 000 PLN. Licytacja odbyła się 25 września 2021.
Ile kosztuje srebrna moneta 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 32 grosze bez daty (1709) Augusta II Mocnego "Motyl" wynosi 41000 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 32 grosze bez daty (1709) "Motyl"?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 32 grosze z datą bez daty (1709) "Motyl"?
Aby sprzedać 32 grosze bez daty (1709) "Motyl", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.