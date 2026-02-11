flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

32 grosze bez daty (1709) "Motyl" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga28,4 g
  • Średnica44 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał32 grosze
  • Rokbez daty (1709)
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:41000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 32 grosze bez daty (1709) "Motyl". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 282 z aukcji NIEMCZYK - Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 510 000 PLN. Licytacja odbyła się 25 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 5 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data5 lipca 2025
StanXF
Cena
25914 $
Cena w walucie aukcji 22000 EUR
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Möller - 28 maja 2025
SprzedawcaMöller
Data28 maja 2025
StanXF
Cena
249 $
Cena w walucie aukcji 220 EUR
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Möller - 20 listopada 2024
SprzedawcaMöller
Data20 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Kroha - 5 października 2024
SprzedawcaKroha
Data5 października 2024
StanXF
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Möller - 22 maja 2024
SprzedawcaMöller
Data22 maja 2024
StanXF
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 16 września 2023
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 16 września 2023
SprzedawcaNiemczyk
Data16 września 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 25 września 2021
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 25 września 2021
SprzedawcaNiemczyk
Data25 września 2021
StanUNC
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Heritage - 27 marca 2021
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Heritage - 27 marca 2021
SprzedawcaHeritage
Data27 marca 2021
StanMS61 NGC
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Möller - 16 listopada 2020
SprzedawcaMöller
Data16 listopada 2020
StanXF
Cena
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Möller - 29 czerwca 2020
SprzedawcaMöller
Data29 czerwca 2020
StanXF
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Möller - 14 listopada 2019
SprzedawcaMöller
Data14 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 11 października 2018
SprzedawcaKünker
Data11 października 2018
StanMS63 NGC
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 24 maja 2014
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 24 maja 2014
SprzedawcaNiemczyk
Data24 maja 2014
StanUNC
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Gorny & Mosch - 12 marca 2014
SprzedawcaGorny & Mosch
Data12 marca 2014
StanAU
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji WCN - 24 lutego 2012
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji WCN - 24 lutego 2012
SprzedawcaWCN
Data24 lutego 2012
StanUNC
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 2 lutego 2012
SprzedawcaKünker
Data2 lutego 2012
StanUNC
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Emporium Hamburg - 18 listopada 2011
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data18 listopada 2011
StanXF
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 21 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2011
StanXF
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
SprzedawcaStack's
Data25 kwietnia 2008
StanAU
Cena
******
Polska 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 20 czerwca 2007
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2007
StanXF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 32 grosze bez daty (1709) Augusta II Mocnego "Motyl" wynosi 41000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 32 grosze bez daty (1709) "Motyl"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 32 grosze z datą bez daty (1709) "Motyl"?

Aby sprzedać 32 grosze bez daty (1709) "Motyl", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

