32 grosze bez daty (1709) "Motyl" (Polska, August II Mocny)

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 32 grosze bez daty (1709) "Motyl"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 32 grosze bez daty (1709) "Motyl" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.