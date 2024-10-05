4 groszy bez daty (1709) "Motyl" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga5,16 g
- Średnica24 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- Nominał4 groszy
- Rokbez daty (1709)
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej 4 groszy bez daty (1709) "Motyl". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2393 z aukcji Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger której łączna cena osiągnęła 15 000 EUR. Licytacja odbyła się 5 października 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 4 groszy bez daty (1709) Augusta II Mocnego "Motyl" wynosi 7100 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 4 groszy bez daty (1709) "Motyl"?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 4 groszy z datą bez daty (1709) "Motyl"?
Aby sprzedać 4 groszy bez daty (1709) "Motyl", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.