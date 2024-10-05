flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

4 groszy bez daty (1709) "Motyl" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga5,16 g
  • Średnica24 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał4 groszy
  • Rokbez daty (1709)
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 4 groszy bez daty (1709) "Motyl". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2393 z aukcji Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger której łączna cena osiągnęła 15 000 EUR. Licytacja odbyła się 5 października 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Kroha - 5 października 2024
SprzedawcaKroha
Data5 października 2024
StanXF
Cena
16473 $
Cena w walucie aukcji 15000 EUR
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Katz - 29 marca 2020
SprzedawcaKatz
Data29 marca 2020
StanVF
Cena
3622 $
Cena w walucie aukcji 3250 EUR
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Busso Peus - 17 maja 2019
SprzedawcaBusso Peus
Data17 maja 2019
StanVF
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 11 października 2018
SprzedawcaKünker
Data11 października 2018
StanVF
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji BAC - 26 października 2017
SprzedawcaBAC
Data26 października 2017
StanVF
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 22 kwietnia 2017
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 22 kwietnia 2017
SprzedawcaNiemczyk
Data22 kwietnia 2017
StanMS62 NGC
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji BAC - 22 marca 2017
SprzedawcaBAC
Data22 marca 2017
StanVF
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 16 marca 2016
SprzedawcaKünker
Data16 marca 2016
StanUNC
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 4 lutego 2016
SprzedawcaKünker
Data4 lutego 2016
StanXF
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Westfälische - 23 listopada 2015
SprzedawcaWestfälische
Data23 listopada 2015
StanXF
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 19 października 2013
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 19 października 2013
SprzedawcaNiemczyk
Data19 października 2013
StanUNC
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 21 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2011
StanXF
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
SprzedawcaStack's
Data25 kwietnia 2008
StanXF
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 13 marca 2002
SprzedawcaKünker
Data13 marca 2002
StanXF
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji CNG - 6 grudnia 2000
Z kolekcji Karolkiewicza
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji CNG - 6 grudnia 2000
Z kolekcji Karolkiewicza
SprzedawcaCNG
Data6 grudnia 2000
StanXF
Cena
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Sotheby's - 3 listopada 1983
Polska 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Sotheby's - 3 listopada 1983
SprzedawcaSotheby's
Data3 listopada 1983
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 4 groszy bez daty (1709) Augusta II Mocnego "Motyl" wynosi 7100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 4 groszy bez daty (1709) "Motyl"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 4 groszy bez daty (1709) "Motyl" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 4 groszy z datą bez daty (1709) "Motyl"?

Aby sprzedać 4 groszy bez daty (1709) "Motyl", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

