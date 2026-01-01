flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Monety okolicznościowe 4 groszy Augusta II Mocnego - Polska

type-coin
type-coin

4 groszy 1709

Motyl
RokZnakOpisKopickiSprzedażySprzedaży
bez daty (1709)R6016
