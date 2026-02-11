flag
1 grosz bez daty (1709) "Motyl" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Gorny & Mosch

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1,87 g
  • Średnica19,5 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał1 grosz
  • Rokbez daty (1709)
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (35)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 1 grosz bez daty (1709) "Motyl". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2284 z aukcji Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn której łączna cena osiągnęła 6400 EUR. Licytacja odbyła się 10 listopada 2022.

Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanAU
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Numimarket - 13 maja 2025
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Numimarket - 13 maja 2025
SprzedawcaNumimarket
Data13 maja 2025
StanAU
Cena
4054 $
Cena w walucie aukcji 15500 PLN
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Numisbalt - 11 maja 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data11 maja 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
3939 $
Cena w walucie aukcji 3500 EUR
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Numimarket - 27 listopada 2024
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Numimarket - 27 listopada 2024
SprzedawcaNumimarket
Data27 listopada 2024
StanXF
Cena
3775 $
Cena w walucie aukcji 15500 PLN
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Kroha - 5 października 2024
SprzedawcaKroha
Data5 października 2024
StanXF
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Möller - 22 maja 2024
SprzedawcaMöller
Data22 maja 2024
StanXF
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji BERLINER MÜNZAUKTION - 27 kwietnia 2024
SprzedawcaBERLINER MÜNZAUKTION
Data27 kwietnia 2024
StanAU
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 29 września 2023
SprzedawcaKünker
Data29 września 2023
StanXF
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Höhn - 12 listopada 2022
SprzedawcaHöhn
Data12 listopada 2022
StanAU
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Rzeszowski DA - 21 listopada 2021
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Rzeszowski DA - 21 listopada 2021
SprzedawcaRzeszowski DA
Data21 listopada 2021
StanUNC
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Katz - 29 marca 2020
SprzedawcaKatz
Data29 marca 2020
StanAU
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 26 marca 2020
SprzedawcaKünker
Data26 marca 2020
StanVF
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Gorny & Mosch - 16 października 2019
SprzedawcaGorny & Mosch
Data16 października 2019
StanXF
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Busso Peus - 17 maja 2019
SprzedawcaBusso Peus
Data17 maja 2019
StanAU
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Busso Peus - 9 listopada 2018
SprzedawcaBusso Peus
Data9 listopada 2018
StanVF
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 7 maja 2016
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Niemczyk - 7 maja 2016
SprzedawcaNiemczyk
Data7 maja 2016
StanMS62 NGC
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Busso Peus - 29 kwietnia 2016
SprzedawcaBusso Peus
Data29 kwietnia 2016
StanVF
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Westfälische - 24 lutego 2015
SprzedawcaWestfälische
Data24 lutego 2015
StanXF
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Busso Peus - 31 października 2014
SprzedawcaBusso Peus
Data31 października 2014
StanXF
Cena
Polska 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" na aukcji Künker - 8 października 2014
SprzedawcaKünker
Data8 października 2014
StanAU
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 grosz bez daty (1709) Augusta II Mocnego "Motyl" wynosi 3200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 grosz bez daty (1709) "Motyl"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1 grosz bez daty (1709) "Motyl" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 grosz z datą bez daty (1709) "Motyl"?

Aby sprzedać 1 grosz bez daty (1709) "Motyl", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

