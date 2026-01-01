Catálogo
Subastas
Tarifas
Grading de NGC
Grading de PCGS
USD
USD
· Dólar estadounidense
EUR
· Euro
GBP
· Libra esterlina
CHF
· Franco suizo
PLN
· Esloti polaco
RUB
· Rublo ruso
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Iniciar sesión
Buscar por foto
Cancelar
En subastas
En el catálogo
Polonia
Período:
1506-2020
1506-2020
Segismundo I
1506-1544
Segismundo II Augusto
1545-1572
Esteban I Báthory
1577-1586
Segismundo III
1587-1632
Vladislao IV
1632-1648
Juan II Casimiro
1649-1668
Miguel Korybut
1669-1673
Juan III Sobieski
1674-1696
Augusto II
1697-1733
Augusto III
1734-1763
Estanislao II Poniatowski
1764-1795
Partición austriaca
1774-1794
Dominio Prusiano
1796-1818
Ciudad Libre de Dánzig
1808-1812
Ducado de Varsovia
1807-1815
Zarato de Polonia
1815-1835
República de Cracovia
1815-1846
Dominio Ruso
1832-1850
Regencia de Polonia
1917-1918
Segunda República
1919-1939
Ciudad Libre de Dánzig
1923-1939
Ocupación Alemana
1939-1943
República Popular
1949-1990
República moderna
1990-1995
República moderna
1995-2020
Página principal
Catálogo
Polonia
1709
Monedas de de Polonia 1709
Seleccione una categoría
Todos
Todos
Conmemorativas (cuproníquel)
Monedas conmemorativas
Medio ducado Sin fecha (1709) El retorno del trono polaco 1710
Precio promedio
7200 $
Ventas
0
3
32 groszy Sin fecha (1709) Mariposa
Precio promedio
41000 $
Ventas
0
25
16 groszy Sin fecha (1709) Mariposa
Precio promedio
30000 $
Ventas
0
10
8 groschen Sin fecha (1709) Mariposa
Precio promedio
33000 $
Ventas
0
3
4 groschen Sin fecha (1709) Mariposa
Precio promedio
7100 $
Ventas
0
16
1 grosz Sin fecha (1709) Mariposa
Precio promedio
3200 $
Ventas
0
35
Categoría
Año
Buscar