PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Monedas de de Polonia 1709

Monedas conmemorativas

Anverso
Reverso
Medio ducado Sin fecha (1709) El retorno del trono polaco 1710
Precio promedio7200 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
32 groszy Sin fecha (1709) Mariposa
Precio promedio41000 $
Ventas
025
Anverso
Reverso
16 groszy Sin fecha (1709) Mariposa
Precio promedio30000 $
Ventas
010
Anverso
Reverso
8 groschen Sin fecha (1709) Mariposa
Precio promedio33000 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
4 groschen Sin fecha (1709) Mariposa
Precio promedio7100 $
Ventas
016
Anverso
Reverso
1 grosz Sin fecha (1709) Mariposa
Precio promedio3200 $
Ventas
035
