8 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" (Polonia, Augusto II)

Anverso 8 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 8 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso7 g
  • Diámetro29 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal8 groschen
  • AñoSin fecha (1709)
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:33000 USD
Gráfico de ventas en subastas 8 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 8 groschen de Sin fecha (1709) "Mariposa". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4887 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 65000. La subasta tuvo lugar el 16 de marzo de 2016.

Estado de conservación
Polonia 8 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Marciniak - 8 de febrero de 2024
Polonia 8 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Marciniak - 8 de febrero de 2024
VendedorMarciniak
Fecha8 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
17366 $
Precio en la divisa de la subasta 70000 PLN
Polonia 8 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Busso Peus - 9 de noviembre de 2018
VendedorBusso Peus
Fecha9 de noviembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
9076 $
Precio en la divisa de la subasta 8000 EUR
Polonia 8 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 17 de marzo de 2016
VendedorKünker
Fecha17 de marzo de 2016
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 8 groschen del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 8 groschen del Sin fecha (1709). "Mariposa" es de 33000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 8 groschen del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 8 groschen del Sin fecha (1709) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 8 groschen del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

Para vender 8 groschen del Sin fecha (1709), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

