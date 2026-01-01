flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Monedas conmemorativas 8 groschen de Augusto II - Polonia

type-coin
type-coin

8 groschen 1709

Mariposa
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
Sin fecha (1709)R603
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IITodas monedas polonesaspolonesas monedas con valor nominal 8 groschenSubastas numismáticas