flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" (Polonia, Augusto II)

Anverso 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso14,383 g
  • Diámetro34,6 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal16 groszy
  • AñoSin fecha (1709)
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación PCGS para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30000 USD
Gráfico de ventas en subastas 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (10)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 16 groszy de Sin fecha (1709) "Mariposa". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4572 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 42000. La subasta tuvo lugar el 9 de octubre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 17 de septiembre de 2022
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 17 de septiembre de 2022
VendedorNiemczyk
Fecha17 de septiembre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
35003 $
Precio en la divisa de la subasta 165000 PLN
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 11 de octubre de 2018
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2018
ConservaciónMS63 NGC
Precio
48589 $
Precio en la divisa de la subasta 42000 EUR
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 22 de abril de 2017
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 22 de abril de 2017
VendedorNiemczyk
Fecha22 de abril de 2017
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 16 de marzo de 2016
VendedorKünker
Fecha16 de marzo de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 4 de febrero de 2016
VendedorKünker
Fecha4 de febrero de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 2 de febrero de 2012
VendedorKünker
Fecha2 de febrero de 2012
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 21 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2011
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
VendedorStack's
Fecha25 de abril de 2008
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta CNG - 6 de diciembre de 2000
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta CNG - 6 de diciembre de 2000
De colección Karolkiewicz
VendedorCNG
Fecha6 de diciembre de 2000
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 16 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 15 de junio de 1999
VendedorKünker
Fecha15 de junio de 1999
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 16 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 16 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa" es de 30000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 16 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 16 groszy del Sin fecha (1709) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 16 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

Para vender 16 groszy del Sin fecha (1709), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IIMonedas de Polonia en 1709Todas monedas polonesaspolonesas de plata monedas polonesas monedas con valor nominal 16 groszySubastas numismáticas