flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Monedas conmemorativas 16 groszy de Augusto II - Polonia

type-coin
type-coin

16 groszy 1709

Mariposa
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
Sin fecha (1709)R6010
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IITodas monedas polonesaspolonesas monedas con valor nominal 16 groszySubastas numismáticas