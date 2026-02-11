Medio ducado Sin fecha (1709) "El retorno del trono polaco 1710" (Polonia, Augusto II)
Foto hecha por: Niemczyk
Detalles técnicos
- MetalOro
- Peso1,68 g
- Diámetro15 mm
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominalMedio ducado
- AñoSin fecha (1709)
- GobernanteAugusto II el Fuerte
- Casa de monedaDresde
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Medio ducado de Sin fecha (1709) "El retorno del trono polaco 1710". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1178 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 8500. La subasta tuvo lugar el 24 de octubre de 2011.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de Medio ducado del Sin fecha (1709). "El retorno del trono polaco 1710"?
Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Medio ducado del Sin fecha (1709). "El retorno del trono polaco 1710" es de 7200 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Medio ducado del Sin fecha (1709). "El retorno del trono polaco 1710"?
La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Medio ducado del Sin fecha (1709) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Medio ducado del Sin fecha (1709). "El retorno del trono polaco 1710"?
Para vender Medio ducado del Sin fecha (1709), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.