32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" (Polonia, Augusto II)
Foto hecha por: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso28,4 g
- Diámetro44 mm
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominal32 groszy
- AñoSin fecha (1709)
- GobernanteAugusto II el Fuerte
- Casa de monedaDresde
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 32 groszy de Sin fecha (1709) "Mariposa". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 282 vendido en la subasta NIEMCZYK - Dom Aukcyjny por PLN 510000. La subasta tuvo lugar el 25 de septiembre de 2021.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 32 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa"?
Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 32 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa" es de 41000 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 32 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa"?
La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 32 groszy del Sin fecha (1709) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 32 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa"?
Para vender 32 groszy del Sin fecha (1709), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.