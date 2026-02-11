flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" (Polonia, Augusto II)

Anverso 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso28,4 g
  • Diámetro44 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal32 groszy
  • AñoSin fecha (1709)
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación PCGS para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:41000 USD
Gráfico de ventas en subastas 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 32 groszy de Sin fecha (1709) "Mariposa". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 282 vendido en la subasta NIEMCZYK - Dom Aukcyjny por PLN 510000. La subasta tuvo lugar el 25 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 5 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha5 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
25914 $
Precio en la divisa de la subasta 22000 EUR
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Möller - 28 de mayo de 2025
VendedorMöller
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
249 $
Precio en la divisa de la subasta 220 EUR
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Möller - 20 de noviembre de 2024
VendedorMöller
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Kroha - 5 de octubre de 2024
VendedorKroha
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Möller - 22 de mayo de 2024
VendedorMöller
Fecha22 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 16 de septiembre de 2023
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 16 de septiembre de 2023
VendedorNiemczyk
Fecha16 de septiembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 25 de septiembre de 2021
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 25 de septiembre de 2021
VendedorNiemczyk
Fecha25 de septiembre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Heritage - 27 de marzo de 2021
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Heritage - 27 de marzo de 2021
VendedorHeritage
Fecha27 de marzo de 2021
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Möller - 16 de noviembre de 2020
VendedorMöller
Fecha16 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Möller - 29 de junio de 2020
VendedorMöller
Fecha29 de junio de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Möller - 14 de noviembre de 2019
VendedorMöller
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 11 de octubre de 2018
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2018
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 24 de mayo de 2014
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 24 de mayo de 2014
VendedorNiemczyk
Fecha24 de mayo de 2014
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Gorny & Mosch - 12 de marzo de 2014
VendedorGorny & Mosch
Fecha12 de marzo de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta WCN - 24 de febrero de 2012
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta WCN - 24 de febrero de 2012
VendedorWCN
Fecha24 de febrero de 2012
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 2 de febrero de 2012
VendedorKünker
Fecha2 de febrero de 2012
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Emporium Hamburg - 18 de noviembre de 2011
VendedorEmporium Hamburg
Fecha18 de noviembre de 2011
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 21 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2011
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
VendedorStack's
Fecha25 de abril de 2008
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 32 groszy Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 20 de junio de 2007
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2007
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 32 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 32 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa" es de 41000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 32 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 32 groszy del Sin fecha (1709) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 32 groszy del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

Para vender 32 groszy del Sin fecha (1709), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IIMonedas de Polonia en 1709Todas monedas polonesaspolonesas de plata monedas polonesas monedas con valor nominal 32 groszySubastas numismáticas