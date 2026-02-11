flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" (Polonia, Augusto II)

Anverso 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso5,16 g
  • Diámetro24 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal4 groschen
  • AñoSin fecha (1709)
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7100 USD
Gráfico de ventas en subastas 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 4 groschen de Sin fecha (1709) "Mariposa". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2393 vendido en la subasta Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger por EUR 15000. La subasta tuvo lugar el 5 de octubre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Kroha - 5 de octubre de 2024
VendedorKroha
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
16473 $
Precio en la divisa de la subasta 15000 EUR
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Katz - 29 de marzo de 2020
VendedorKatz
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
3622 $
Precio en la divisa de la subasta 3250 EUR
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Busso Peus - 17 de mayo de 2019
VendedorBusso Peus
Fecha17 de mayo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 11 de octubre de 2018
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta BAC - 26 de octubre de 2017
VendedorBAC
Fecha26 de octubre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 22 de abril de 2017
VendedorNiemczyk
Fecha22 de abril de 2017
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta BAC - 22 de marzo de 2017
VendedorBAC
Fecha22 de marzo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 16 de marzo de 2016
VendedorKünker
Fecha16 de marzo de 2016
ConservaciónUNC
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 4 de febrero de 2016
VendedorKünker
Fecha4 de febrero de 2016
ConservaciónXF
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Westfälische - 23 de noviembre de 2015
VendedorWestfälische
Fecha23 de noviembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 19 de octubre de 2013
VendedorNiemczyk
Fecha19 de octubre de 2013
ConservaciónUNC
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 21 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2011
ConservaciónXF
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
VendedorStack's
Fecha25 de abril de 2008
ConservaciónXF
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 13 de marzo de 2002
VendedorKünker
Fecha13 de marzo de 2002
ConservaciónXF
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta CNG - 6 de diciembre de 2000
De colección Karolkiewicz
VendedorCNG
Fecha6 de diciembre de 2000
ConservaciónXF
Precio
Polonia 4 groschen Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Sotheby's - 3 de noviembre de 1983
VendedorSotheby's
Fecha3 de noviembre de 1983
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 4 groschen del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 4 groschen del Sin fecha (1709). "Mariposa" es de 7100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 4 groschen del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 4 groschen del Sin fecha (1709) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 4 groschen del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

Para vender 4 groschen del Sin fecha (1709), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

