1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" (Polonia, Augusto II)

Anverso 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso1,87 g
  • Diámetro19,5 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal1 grosz
  • AñoSin fecha (1709)
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (35)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 1 grosz de Sin fecha (1709) "Mariposa". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2284 vendido en la subasta Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn por EUR 6400. La subasta tuvo lugar el 10 de noviembre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Numimarket - 13 de mayo de 2025
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Numimarket - 13 de mayo de 2025
VendedorNumimarket
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
4054 $
Precio en la divisa de la subasta 15500 PLN
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Numisbalt - 11 de mayo de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha11 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
3939 $
Precio en la divisa de la subasta 3500 EUR
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Numimarket - 27 de noviembre de 2024
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Numimarket - 27 de noviembre de 2024
VendedorNumimarket
Fecha27 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
3775 $
Precio en la divisa de la subasta 15500 PLN
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Kroha - 5 de octubre de 2024
VendedorKroha
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Möller - 22 de mayo de 2024
VendedorMöller
Fecha22 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta BERLINER MÜNZAUKTION - 27 de abril de 2024
VendedorBERLINER MÜNZAUKTION
Fecha27 de abril de 2024
ConservaciónAU
Precio
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 29 de septiembre de 2023
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Höhn - 12 de noviembre de 2022
VendedorHöhn
Fecha12 de noviembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Rzeszowski DA - 21 de noviembre de 2021
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Rzeszowski DA - 21 de noviembre de 2021
VendedorRzeszowski DA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Katz - 29 de marzo de 2020
VendedorKatz
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 26 de marzo de 2020
VendedorKünker
Fecha26 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Gorny & Mosch - 16 de octubre de 2019
VendedorGorny & Mosch
Fecha16 de octubre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Busso Peus - 17 de mayo de 2019
VendedorBusso Peus
Fecha17 de mayo de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Busso Peus - 9 de noviembre de 2018
VendedorBusso Peus
Fecha9 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 7 de mayo de 2016
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Niemczyk - 7 de mayo de 2016
VendedorNiemczyk
Fecha7 de mayo de 2016
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Busso Peus - 29 de abril de 2016
VendedorBusso Peus
Fecha29 de abril de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Westfälische - 24 de febrero de 2015
VendedorWestfälische
Fecha24 de febrero de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Busso Peus - 31 de octubre de 2014
VendedorBusso Peus
Fecha31 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz Sin fecha (1709) "Mariposa" en subasta Künker - 8 de octubre de 2014
VendedorKünker
Fecha8 de octubre de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 1 grosz del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 grosz del Sin fecha (1709). "Mariposa" es de 3200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 grosz del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1 grosz del Sin fecha (1709) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 grosz del Sin fecha (1709). "Mariposa"?

Para vender 1 grosz del Sin fecha (1709), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

