AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1916

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1916 S
Durchschnittlicher Preis640 $
Verkauf
062
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1916 M
Durchschnittlicher Preis870 $
Verkauf
042
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1916 P
Durchschnittlicher Preis820 $
Verkauf
063
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1916 S
Durchschnittlicher Preis400 $
Verkauf
155
