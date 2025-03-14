Sovereign 1916 S (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1916 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24044, welches bei Heritage Auctions für 2.040 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juli 2023.

