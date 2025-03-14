AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1916 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,242,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1916
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1916 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24044, welches bei Heritage Auctions für 2.040 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juli 2023.
Service
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
1100 NZD
Preis in Auktionswährung 1100 NZD
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum18. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
506 $
Preis in Auktionswährung 5800 NOK
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
