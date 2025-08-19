flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1916 S (Australien, Georg V)

Avers 1/2 Sovereign 1916 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers 1/2 Sovereign 1916 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC448,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1916
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1916 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (54)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1916 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 172, welches bei Morton & Eden Ltd für 1.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
392 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
414 $
Preis in Auktionswährung 310 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS63
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juli 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juli 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Dezember 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 23. September 2022
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum23. September 2022
ErhaltungUNC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Coin Cabinet - 12. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Coin Cabinet - 12. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Australien 1/2 Sovereign 1916 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
