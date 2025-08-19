AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1916 S (Australien, Georg V)
Foto von: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC448,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1916
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:400 USD
Auktionspreise (54)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1916 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 172, welches bei Morton & Eden Ltd für 1.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
392 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
414 $
Preis in Auktionswährung 310 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung 290 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preis in Auktionswährung 310 GBP
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum23. September 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
