Sovereign 1916 P (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1916 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1916 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,096,771

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1916
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1916 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33331, welches bei Heritage Auctions für 5.520 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Heritage - 21. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum21. November 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
603 $
Preis in Auktionswährung 603 USD
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
510 $
Preis in Auktionswährung 476 EUR
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 7. November 2024
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum7. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Roxbury’s - 20. Juli 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Grün - 14. Mai 2024
VerkäuferGrün
Datum14. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Coin Cabinet - 16. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. Februar 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. Februar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Januar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion BERLINER MÜNZAUKTION - 23. September 2023
VerkäuferBERLINER MÜNZAUKTION
Datum23. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 P auf der Auktion Coin Cabinet - 22. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
