Sovereign 1916 P (Australien, Georg V)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1916 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33331, welches bei Heritage Auctions für 5.520 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2024.

