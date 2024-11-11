AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1916 P (Australien, Georg V)
Foto von: { "ru": "Skanfil Auksjoner AS" }
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,096,771
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1916
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:820 USD
Auktionspreise (63)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1916 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33331, welches bei Heritage Auctions für 5.520 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum7. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBERLINER MÜNZAUKTION
Datum23. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte