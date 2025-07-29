flag
Sovereign 1916 M (Australien, Georg V)

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,273,643

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1916
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1916 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24025, welches bei Heritage Auctions für 2.160 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2023.

Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Stack's - 12. April 2025
VerkäuferStack's
Datum12. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
600 $
Preis in Auktionswährung 600 USD
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Heritage - 21. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum21. März 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Heritage - 5. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. März 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Januar 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Heritage - 17. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum17. November 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Coin Cabinet - 28. September 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Jesús Vico - 12. Juli 2022
VerkäuferJesús Vico
Datum12. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Heritage - 7. Oktober 2021
VerkäuferHeritage
Datum7. Oktober 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. August 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. August 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Juni 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Juni 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion Soler y Llach - 25. Februar 2021
VerkäuferSoler y Llach
Datum25. Februar 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion SINCONA - 20. Oktober 2020
VerkäuferSINCONA
Datum20. Oktober 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1916 M auf der Auktion SINCONA - 20. Oktober 2020
VerkäuferSINCONA
Datum20. Oktober 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
