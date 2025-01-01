flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1914

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1914 S
Durchschnittlicher Preis640 $
Verkauf
263
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1914 M
Durchschnittlicher Preis550 $
Verkauf
193
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1914 P
Durchschnittlicher Preis480 $
Verkauf
379
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1914 S
Durchschnittlicher Preis320 $
Verkauf
053
