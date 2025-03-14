AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1914 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC322,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1914
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionspreise (53)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1914 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 203, welches bei The Coin Cabinet für 600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. September 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungXF
Preis
575 NZD
Preis in Auktionswährung 575 NZD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte