1/2 Sovereign 1914 S (Australien, Georg V)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1914 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 203, welches bei The Coin Cabinet für 600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. September 2024.

Erhaltung UNC (38) AU (8) XF (7) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (3) MS64 (8) MS63 (10) MS62 (13) MS61 (1) AU58 (4) Service PCGS (23) NGC (15) ANACS (2)

