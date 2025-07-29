AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1914 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,774,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1914
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:640 USD
Auktionspreise (61)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1914 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23083, welches bei Heritage Auctions für 2.115 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. April 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum10. April 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. August 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
