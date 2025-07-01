AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1914 M (Australien, Georg V)
Foto von: Schulman b.v.
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,012,029
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1914
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1914 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2224, welches bei SINCONA AG für 1.100 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
709 $
Preis in Auktionswährung 525 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
