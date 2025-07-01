Sovereign 1914 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1914 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2224, welches bei SINCONA AG für 1.100 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2018.

Erhaltung UNC (76) AU (4) XF (10) VF (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS64 (15) MS63 (32) MS62 (15) MS61 (1) AU58 (1) Service NGC (38) PCGS (27) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (2)

Bolaffi (1)

Cayón (1)

Coin Cabinet (21)

Coins of the Realm (1)

Creusy Numismatique (1)

DNW (1)

Frühwald (1)

Goldberg (3)

Heritage (27)

Heritage Eur (3)

HERVERA (1)

iNumis (1)

Jean ELSEN (1)

London Coins (1)

New York Sale (1)

Numisbalt (2)

Numismática Leilões (1)

Pliego (1)

Rimon Auctions (2)

Schulman (2)

SINCONA (4)

Soler y Llach (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (5)

St James’s (1)

Stack's (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

WAG (1)